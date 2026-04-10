  «Это безумие. Что будет с ними? В Англии рассказали, что ждет Мудрика
10 апреля 2026, 22:43 |
«Это безумие. Что будет с ними? В Англии рассказали, что ждет Мудрика

Лиам Твоми рассмотрел возможные варианты наказания для украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист The Athletic Лиам Твоми поделился своими соображениями относительно возможного наказания для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.

«Футбольная ассоциация еще не вынесла решение по этому поводу. Мудрик может получить ясность по этому вопросу уже сегодня, через неделю или через месяц. Но уже прошло 16 месяцев с момента его последнего выхода на поле. Да, это примерно 16 месяцев с момента его последнего матча, и, думаю, около 10 месяцев с момента получения обвинения.

Максимальное наказание, которое он может получить, — это четырехлетняя дисквалификация. История показывает, что отбытый срок будет частью любого наказания. И он уже пропустил 16 месяцев.

Но если его признают невиновным, он сможет играть уже завтра. Но что тогда будет с этими 16 месяцами? Ему сейчас уже 25 лет. Ему было 23, когда он в последний раз играл в футбол. Да. Это безумие», — сказал журналист в эфире подкаста Totally Football Show.

Ранее Твоми заявил, что Мудрика, возможно, ждут не только спортивные санкции.

