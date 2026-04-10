Слот рассказал, почему не планирует уходить из Ливерпуля

Наставник Ливерпуля Арне Слот подтвердил, что не собирается уходить в отставку и не ждет увольнения от руководства клуба.

«Несмотря на все неудачи в этом сезоне, я чувствую поддержку владельцев и руководства клуба. Удивительно, но я вижу поддержку и со стороны болельщиков».

«Манчестер Сити в Кубке Англии был явно сильнее, но фаны все равно нас поддерживали, аплодировали команде. Я чувствую полную поддержку и продолжаю работу», – сказал Слот.

Ливерпуль в АПЛ не сможет защитить титул, а в Лиге чемпионов команда в первом четвертьфинале проиграла ПСЖ 0:2.