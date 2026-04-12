В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
Буяльский – о Луческу
Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился воспоминаниями о работе под руководством Мирчи Луческу и рассказал о его влиянии на команду.
Он отметил, что сначала не верил в назначение тренера, однако впоследствии именно Луческу существенно изменил менталитет киевлян и подход к игре.
«Я до последнего не верил, что он возглавит «Динамо». Он многое сделал для «Шахтера» и всего украинского футбола. Но нам сразу дали понять, что с ним нужно работать максимально серьезно. Если бы мы с ним ничего не выиграли, нам пришлось бы завершать карьеру.
«Он существенно изменил наш менталитет и требовал максимальной дисциплины и командной игры», – добавил Буяльский.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиана Мбаппе все чаще называют виновником всех бед мадридского Реала
Недоволен реализацией моментов