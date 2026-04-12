  4. В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 08:52
1468
0

В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру

Буяльский – о Луческу

12 апреля 2026, 08:52 |
1468
0
В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился воспоминаниями о работе под руководством Мирчи Луческу и рассказал о его влиянии на команду.

Он отметил, что сначала не верил в назначение тренера, однако впоследствии именно Луческу существенно изменил менталитет киевлян и подход к игре.

«Я до последнего не верил, что он возглавит «Динамо». Он многое сделал для «Шахтера» и всего украинского футбола. Но нам сразу дали понять, что с ним нужно работать максимально серьезно. Если бы мы с ним ничего не выиграли, нам пришлось бы завершать карьеру.

«Он существенно изменил наш менталитет и требовал максимальной дисциплины и командной игры», – добавил Буяльский.

Виталий Буяльский Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
