Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера
Польша
10 апреля 2026, 13:12 | Обновлено 10 апреля 2026, 13:24
Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера

Специалиста не стало в возрасте 49 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Яцек Магера

Из жизни ушел ассистент главного тренера сборной Польши Яна Урбана Яцек Магера. Не сало специалиста в возрасте 49 лет.

Экс-футболист «Легии» потеря л сознание во время пробежки. В больнице врачам лишь осталось констатировать смерть Магеры.

На протяжении тренерской карьеры Яцек Магера работал с «Легией», «Заглембе», «Шленском», а также руководил молодежными сборными Польши.

Сборная Польши не сумела квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира, уступив в финале плей-офф отбора команде Швеции со счетом 2:3.

Ранее сообщалось о том, что Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей.

сборная Польши по футболу смерть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем