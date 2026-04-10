Трагедия в сборной Польши: из жизни ушел Яцек Магера

Из жизни ушел ассистент главного тренера сборной Польши Яна Урбана Яцек Магера. Не сало специалиста в возрасте 49 лет.

Экс-футболист «Легии» потеря л сознание во время пробежки. В больнице врачам лишь осталось констатировать смерть Магеры.

На протяжении тренерской карьеры Яцек Магера работал с «Легией», «Заглембе», «Шленском», а также руководил молодежными сборными Польши.

Сборная Польши не сумела квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира, уступив в финале плей-офф отбора команде Швеции со счетом 2:3.

