  4. Алексей ЗАВОРА: «Академия Руха в разы лучше, чем у Шахтера и Динамо»
10 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 10 апреля 2026, 14:55
Игрок Слована дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

​​​Алексей Завора

Недавно состоялась серия матчей сборных Украины разных возрастных групп, в том числе сборной Украины U-17. Об этом, а также об украинских футбольных академиях сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с 17-летним украинским игроком «Слована» (Братислава) U-17 Алексеем Заворой.

– Привет, как дела? У тебя была травма, как сейчас твоё здоровье?

– В целом всё хорошо. Тренируюсь, играю. После долгой реабилитации я провёл во Львове 44 дня. Было много разных процедур, очень много работы в зале. Сейчас это, можно сказать, дало свой результат – чувствую себя нормально. Но все равно занимаюсь профилактикой: хожу на процедуры, работаю в зале, особенно над этой зоной – пахом. Надеюсь, что дальше все будет хорошо.

– Кстати, почему именно Львов? Почему Академия Руху?

– Потому что мой отец знаком с Юрием Полигасом. Он работает реабилитологом, главным врачом в системе Руху, в первой команде Академии. Его считают одним из лучших в Украине. Поскольку папа с ним знаком, мы решили не терять время и поехать лечиться туда. Потому что здесь (в Словакии) такого бы никто не сделал. Поэтому я собрал вещи и сразу поехал во Львов. Там у меня постоянно был доступ к залу и полноценной реабилитационной системе. База на самом деле очень высокого уровня. Если еще добавить отель «Эмили», то вместе это работает очень круто. В Украине такого больше нигде нет.

Я был внутри системы: каждый день видел первую команду, ребят из Академии на реабилитации, все эти тренажеры, процедурные кабинеты. Даже в Европе такое редко встретишь, не говоря уже об Украине. Потому что я был и в «Шахтере», и немного в «Динамо» — у «Руха» в разы лучше. Значительно. Их база — это уровень, с которым в Украине ничего не сравнится.

– А как тебе сам Львов как город?

– В целом город мне понравился. Даже больше, чем Киев – значительно больше. Там как-то все живее, эффективнее. Но я во Львове был буквально три раза за все время, потому что у меня был очень плотный график: просыпался в 7–8, в 8:30 уже был в зале, начинал работать. Работал где-то до двух, потом обед, а с трех до шести снова тренировки. Потом ужин – и сил уже нет. И так почти каждый день в течение 44 дней.

– То есть во время восстановления у футболиста работы не меньше?

– Наоборот – гораздо больше. Если сравнивать с сезоном или предсезонкой, то при профессиональном восстановлении, как у меня было во Львове, нагрузка значительно больше.

– Пока ты был на базе, ходил смотреть на ровесников или младших/старших?

– Да, ходил на матч U-19 «Рух» – «Металлист 1925», и еще смотрел игру, когда «Шахтер» U-15 приезжал против «Руха» U-16 – это был зимний кубок. Уровень U-19 на самом деле довольно высокий.

Больше следил за «Металлистом 1925» U-19, потому что это родная команда. Плюс там сейчас работает тренер Назаров – именно он дал мне шанс в «Металлисте 1925» (это был просмотр, после которого меня хотели взять). Но это произошло за два месяца до начала полномасштабного вторжения.

– Думаю, ответ очевиден, но все же: ты следишь за «Металлистом 1925»?

– Мне очень нравится, что на сборы они брали много молодых игроков, 19-летних. Это круто, потому что дают шанс проявить себя – а это самое важное.

– А почему ты болеешь именно за «Металлист 1925», а не за «Металлист», например, из Первой лиги?

– Для меня «Металлист 1925» – это моя команда. Я всегда в Харькове за них болел, меня к этому приучили. И ещё был момент: когда я вернулся в Украину, они позвали меня в U-17. Я тогда был в U-16, но они меня снова пригласили. Но я немного прозевал и перешел в «Шахтер». Но что есть, то есть.

– Если говорить о подготовке молодежи – в чем разница между Словакией и Академией «Руха», особенно в тактическом плане? Сколько у вас теории?

– У нас два теоретических занятия в неделю – обязательно. Это разбор предыдущей игры и анализ следующей. В «Рухе» точно не знаю, но знакомые из U-17 говорят, что перед серьезными матчами они готовятся дольше и имеют несколько занятий, а перед более легкими – одно в неделю.

Что касается работы на поле – у нас 2–3 тренировки в неделю с акцентом на тактику. Сначала разминка, потом билд-ап – где-то 30–40 минут отрабатываем. Потом могут быть игровые упражнения. Но главное – это тактическая работа. Например, на последней тренировке мы почти 50 минут просто выходили из обороны, играли 8 на 8. И так тренировались, пока тренер не остался доволен. У нас нет такого, что защитник просто выбивает мяч вперед на «ложную девятку» – если зацепится, хорошо, если нет – бежим отбирать. Все строится через игру.

– Если говорить о современном футболе – за кем следишь?

– Нравится «Барселона». Но еще очень симпатизирую «Комо» – как они играют. Учитывая, что несколько лет назад они были в Серии B и C, а сейчас идут на четвертом месте – это топ. И Фабрегас у них топ-тренер, и Нико Пас нравится.

– Следишь за своими ровесниками из сборной Украины – U-17 или U-19?

– Нет. Больше слежу за Словакией. И результаты там не очень: U-17 выступили провально — проиграли 5:2 Хорватии, 4:0 Польше и 7:0 Ирландии.

– В сборной Словакии U-17 есть твои одноклубники?

– Да, трое. Один из них — мой прямой конкурент на позиции правого защитника. Двое других уже перешли в U-19, да и играют в центре поля. А вот конкурент сыграл всего 25 минут в трех матчах — против Ирландии в конце. Поэтому если я сейчас буду играть правым защитником и тренер поставит меня в основной состав — значит, выиграю конкуренцию и, может, что-то получится.

– Были ли какие-то контакты со сборными Украины?

– Нет, вообще ничего. А что касается Словакии – я интересуюсь у наших директоров, как там все работает, потому что мне это интересно. Но если быть откровенным, то мне очень обидно, что Словакия видит мой потенциал, а Украина, наоборот, его не видит.

