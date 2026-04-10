Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 12:12 | Обновлено 10 апреля 2026, 12:14
БОНДАРЬ: «У Шахтера была двойная мотивация, чтобы порадовать президента»

Защитник Шахтера прокомментировал победу над АЗ Алкмаар в 1/4 финала ЛК

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь в комментарии MEGOGO рассказал о победе над АЗ Алкмар (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций.

– Валерий, с победой! Какие впечатления от победы над АЗ?

– Отличные впечатления! Победили, однако еще не выполнили работу до конца, ведь это еврокубки и может случиться что угодно. Уже настраиваемся на следующий матч – с ЛНЗ. Радуемся, что смогли добыть такую важную победу и порадовать прежде всего нашего президента (Рината Ахметова), ведь он впервые за 12 лет был на стадионе. У всех была двойная мотивация, чтобы его порадовать, подарить прекрасные, позитивные эмоции и, прежде всего, увидеть его. Мы очень счастливы, что смогли победить и подарить ему эту эмоцию.

– Вы об этом узнали до матча?

– Узнали немного раньше, но не знали, точно ли он приедет. Позже на стадионе уже увидели, что президент приехал, и, конечно, это было для всех дополнительной мотивацией и давлением. Что касается самого матча, было очень сложно взломать оборону АЗ, потому что они играли довольно низко на протяжении большого количества времени.

– Были готовы именно к этому, или готовились больше к тому, что АЗ Алкмар также будет атаковать, как они это обычно делают, или уже по ходу матча пришлось приспосабливаться?

– Нам сообщали плюсы и минусы этой команды. АЗ очень хорошо контролирует мяч и очень хорошо работает с ним, но у каждой команды, которая хорошо работает с мячом, есть проблемы в переходных фазах, где-то есть свои минусы. Понимали, что они с мячом очень опасны, но важно было воспользоваться собственными моментами, которые возникали в контратаках или позиционных атаках.

– После первого забитого мяча стало легче с одной стороны, потому что АЗ вроде бы начал атаковать, раскрываться, из-за чего пришлось больше работать в защите?

– Это, в принципе, нормальная работа. Соперник бежит отыгрываться, а мы хотим воспользоваться моментом и увеличить счет, поэтому были готовы к этому.

– Ты подключился ко второму забитому мячу, сыграв важную роль во время стандарта. Эти аспекты тоже разбирали, ведь АЗ Алкмар – это команда, которая опасно действует и во время стандартов, и, в частности, во время вбрасываний из-за боковой?

– Всегда тренеры подчеркивают, что нужно идти и верить в то, что мы забьем гол со стандарта. Думаю, во время матча этой веры было достаточно.

Николай Степанов Источник: MEGOGO
