  Легенда Баварии: «Он должен отказаться от участия в чемпионате мира»
10 апреля 2026, 11:36
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Легендарный голкипер мюнхенской Баварии Оливер Кан считает, что вингер мюнхенцев Джамал Мусиала должен отказаться от участия на ЧМ-2026.

«Ему следует отказаться от участия в чемпионате мира. Если я чувствую, что с моей игрой что-то не так, то должен работать над собой, чтобы снова быть готовым», – сказал Кан.

Чемпионат мира впервые будет проведен в расширенном формате, в котором 48 сборных распределены на 12 групп по четыре команды. Национальная сборная Германии сыграет против Кюрасао, Кот-д'Ивуара, Эквадора.

Олег Вахоцкий
