Легенда Баварии: «Он должен отказаться от участия в чемпионате мира»
Оливер Кан дал совет Джамалу Мусиале
Легендарный голкипер мюнхенской Баварии Оливер Кан считает, что вингер мюнхенцев Джамал Мусиала должен отказаться от участия на ЧМ-2026.
«Ему следует отказаться от участия в чемпионате мира. Если я чувствую, что с моей игрой что-то не так, то должен работать над собой, чтобы снова быть готовым», – сказал Кан.
Чемпионат мира впервые будет проведен в расширенном формате, в котором 48 сборных распределены на 12 групп по четыре команды. Национальная сборная Германии сыграет против Кюрасао, Кот-д'Ивуара, Эквадора.
Oliver Kahn advises Jamal Musiala to skip the World Cup and use the summer break to get back to top form: "He should forgo participating in the World Cup. If I feel that something is wrong with my game, then I have to work on myself to be ready again" [Sky] pic.twitter.com/1wYYCY1GpR— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
