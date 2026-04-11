Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля пройдет поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» Ровно и «Оболонь» Киев.

Местом проведения матча станет стадион «Авангард» в Ровно. Главным судьей назначена Райда Михаил.

Начнется поединок чемпионата Украины в 18.00 по киевскому времени.

Перед стартом нового тура «Оболонь» занимает 10-е место (25 очков), «Верес» ниже – 11-я позиция и 24 балла.

Последний поединок между командами, который состоялся 4 октября 2025 года, завершился вничью (1:1).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

