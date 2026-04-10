  4. АЗ установил еврокубковый антирекорд Нидерландов
Лига конференций
10 апреля 2026, 12:24 | Обновлено 10 апреля 2026, 12:25
АЗ установил еврокубковый антирекорд Нидерландов

Посодействовала этому большая победа донецкого Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

«АЗ», уступив донецкому «Шахтеру» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций со счётом 0:3, установил антирекорд среди команд из Нидерландов в еврокубках.

Нидерландский клуб стал первым в своей стране, который умудрился проиграть матч евротурнира с разницей в 3+ мяча, при том что на 70-й минуте встречи счет был еще 0:0.

Также стоит отметить, что для АЗ это поражение стало уже 5-м выездным в Лиге конференций в сезоне 2025/26.

Голландцы проиграли финскому «Ильвесу» (3:4), кипрскому АЕКу (0:4), английскому «Кристал Пэлас» (1:3), армянскому «Ноаху» (0:1) и «Шахтеру» (0:3).

Дмитрий Вус
