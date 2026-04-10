Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Именитый экс-игрок Динамо и сборной Украины удивлен решением Шахтера
Лига конференций
10 апреля 2026, 12:47
Олег Кузнецов не понимает, почему травмированный Изаки Силва получил разрешение и вернулся на поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – АЗ Алкмаар

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Кузнецов остался удивлен решением медицинского и тренерского штаба донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций.

В четверг, 9 апреля, «горняки» одолели нидерландский «АЗ Алкмар», а бразильский полузащитник Изаки Силва вернулся на поле после ужасного столкновения, где фактически потерял сознание.

– Драматический эпизод с травмой Изаки мог существенно повлиять на ход поединка? И что, с вашей точки зрения, произошло с футболистом «Шахтера»?

– Изаки пока не является ключевым исполнителем «Шахтера». Насколько я помню, он в первый раз вышел в стартовом составе команды. После столкновения с соперником, судя по выражению глаз Изаки, у него произошло сотрясение мозга.

Удивило другое – ему дали сыграть после столь опасного для здоровья момента целых 20 минут. Это был риск. Считаю, что свое веское слово должен был сказать четвертый арбитр, и запретить возвращение Изаки на поле...

– Победа со счетом 3:0 – это для «Шахтера» пропуск в следующий раунд Лиги конференций?

– Думаю, что нет. В Алкмааре «горнякам» будет тяжело, особенно в первые минуты. АЗ руки не опустит. И если нидерландцам удастся забить быстрый гол, «Шахтеру» придется пережить немало сложных мгновений.

Однако... Конечно, ехать в гости к АЗ, имея в запасе преимущество в три гола, – это идеальный вариант! – уверен Кузнецов.

Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Изаки Силва Олег Кузнецов (футбол)
Николай Тытюк Источник: Footboom
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем