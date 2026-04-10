Именитый экс-игрок Динамо и сборной Украины удивлен решением Шахтера

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Кузнецов остался удивлен решением медицинского и тренерского штаба донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций.

В четверг, 9 апреля, «горняки» одолели нидерландский «АЗ Алкмар», а бразильский полузащитник Изаки Силва вернулся на поле после ужасного столкновения, где фактически потерял сознание.

– Драматический эпизод с травмой Изаки мог существенно повлиять на ход поединка? И что, с вашей точки зрения, произошло с футболистом «Шахтера»?

– Изаки пока не является ключевым исполнителем «Шахтера». Насколько я помню, он в первый раз вышел в стартовом составе команды. После столкновения с соперником, судя по выражению глаз Изаки, у него произошло сотрясение мозга.

Удивило другое – ему дали сыграть после столь опасного для здоровья момента целых 20 минут. Это был риск. Считаю, что свое веское слово должен был сказать четвертый арбитр, и запретить возвращение Изаки на поле...

– Победа со счетом 3:0 – это для «Шахтера» пропуск в следующий раунд Лиги конференций?

– Думаю, что нет. В Алкмааре «горнякам» будет тяжело, особенно в первые минуты. АЗ руки не опустит. И если нидерландцам удастся забить быстрый гол, «Шахтеру» придется пережить немало сложных мгновений.

Однако... Конечно, ехать в гости к АЗ, имея в запасе преимущество в три гола, – это идеальный вариант! – уверен Кузнецов.