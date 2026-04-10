Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Открыли седьмой десяток. Шахтер в 61 матче еврокубков забил 3+ гола
Лига конференций
10 апреля 2026, 00:56
Открыли седьмой десяток. Шахтер в 61 матче еврокубков забил 3+ гола

Вспомним все результативные матчи в еврокубковой истории донецкого Шахтера

10 апреля 2026, 00:56
Донецкий Шахтер открыл седьмой десяток матчей в еврокубках с 3+ забитыми голами.

После победы над АЗ в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций со счетом 3:0 в активе горняков теперь 61 игра в еврокубковой истории с 3+ забитыми мячами.

Вспомним все результативные матчи Шахтера в еврокубках.

Матчи Шахтера с 3+ голами в еврокубках (61)

  • 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
  • 2026: ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
  • 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер – 5:3
  • 2023: ЛЧ, Антверпен – Шахтер – 2:3
  • 2022: ЛЧ, РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4
  • 2020: ЛЧ, Реал – Шахтер – 2:3
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург – 3:0
  • 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер – 3:3
  • 2019: ЛЧ, Динамо Загреб – Шахтер – 3:3
  • 2018: ЛЧ, Хоффенхайм – Шахтер – 2:3
  • 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1
  • 2016: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор – 4:0
  • 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага – 4:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1
  • 2016: ЛЕ, Шальке – Шахтер – 0:3
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Реал – 3:4
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Мальмё – 4:0
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче – 3:0
  • 2014: ЛЧ, Шахтер – БАТЭ – 5:0
  • 2014: ЛЧ, БАТЭ – Шахтер – 0:7
  • 2013: ЛЧ, Шахтер – Реал Сосьедад – 4:0
  • 2012: ЛЧ, Норшелланн – Шахтер – 2:5
  • 2011: ЛЧ, Шахтер – Рома – 3:0
  • 2011: ЛЧ, Рома – Шахтер – 2:3
  • 2010: ЛЧ, Партизан – Шахтер – 0:3
  • 2010: ЛЧ, Брага – Шахтер – 0:3
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Тулуза – 4:0
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан – 4:1
  • 2009: ЛЕ, Брюгге – Шахтер – 1:4
  • 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер – 0:3
  • 2008: ЛЧ, Барселона – Шахтер – 2:3
  • 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
  • 2008: ЛЧ, Динамо Загреб – Шахтер – 1:3
  • 2007: ЛЧ, Шахтер – Зальцбург – 3:1
  • 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер – 2:3
  • 2005: КУ, Шахтер – Дебрецен – 4:1
  • 2004: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 3:0
  • 2004: ЛЧ, Шахтер – Брюгге – 4:1
  • 2004: ЛЧ, Пюник – Шахтер – 1:3
  • 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
  • 2000: ЛЧ, Шахтер – Арсенал – 3:0
  • 2000: ЛЧ, Левадия – Шахтер – 1:5
  • 2000: ЛЧ, Шахтер – Левадия – 4:1
  • 1999: КУ, Шахтер – Силекс – 3:1
  • 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
  • 1998: КУ, Биркиркара – Шахтер – 0:4
  • 1997: КОК, Боавишта – Шахтер – 2:3
  • 1997: КОК, Шахтер – Зимбру – 3:0
  • 1995: КОК, Шахтер – Линфилд – 4:1
  • 1983: КОК, Шахтер – Нюкебинг – 4:2
  • 1983: КОК, Нюкебинг – Шахтер – 1:5
  • 1976: КУ, Гонвед – Шахтер – 2:3
  • 1976: КУ, Шахтер – Гонвед – 3:0
  • 1976: КУ, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем