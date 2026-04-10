Открыли седьмой десяток. Шахтер в 61 матче еврокубков забил 3+ гола
Вспомним все результативные матчи в еврокубковой истории донецкого Шахтера
Донецкий Шахтер открыл седьмой десяток матчей в еврокубках с 3+ забитыми голами.
После победы над АЗ в первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций со счетом 3:0 в активе горняков теперь 61 игра в еврокубковой истории с 3+ забитыми мячами.
Вспомним все результативные матчи Шахтера в еврокубках.
Матчи Шахтера с 3+ голами в еврокубках (61)
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ – 3:0
- 2026: ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
- 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер – 5:3
- 2023: ЛЧ, Антверпен – Шахтер – 2:3
- 2022: ЛЧ, РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4
- 2020: ЛЧ, Реал – Шахтер – 2:3
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург – 3:0
- 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер – 3:3
- 2019: ЛЧ, Динамо Загреб – Шахтер – 3:3
- 2018: ЛЧ, Хоффенхайм – Шахтер – 2:3
- 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1
- 2016: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор – 4:0
- 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага – 4:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1
- 2016: ЛЕ, Шальке – Шахтер – 0:3
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Реал – 3:4
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Мальмё – 4:0
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче – 3:0
- 2014: ЛЧ, Шахтер – БАТЭ – 5:0
- 2014: ЛЧ, БАТЭ – Шахтер – 0:7
- 2013: ЛЧ, Шахтер – Реал Сосьедад – 4:0
- 2012: ЛЧ, Норшелланн – Шахтер – 2:5
- 2011: ЛЧ, Шахтер – Рома – 3:0
- 2011: ЛЧ, Рома – Шахтер – 2:3
- 2010: ЛЧ, Партизан – Шахтер – 0:3
- 2010: ЛЧ, Брага – Шахтер – 0:3
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Тулуза – 4:0
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан – 4:1
- 2009: ЛЕ, Брюгге – Шахтер – 1:4
- 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер – 0:3
- 2008: ЛЧ, Барселона – Шахтер – 2:3
- 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
- 2008: ЛЧ, Динамо Загреб – Шахтер – 1:3
- 2007: ЛЧ, Шахтер – Зальцбург – 3:1
- 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер – 2:3
- 2005: КУ, Шахтер – Дебрецен – 4:1
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 3:0
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Брюгге – 4:1
- 2004: ЛЧ, Пюник – Шахтер – 1:3
- 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
- 2000: ЛЧ, Шахтер – Арсенал – 3:0
- 2000: ЛЧ, Левадия – Шахтер – 1:5
- 2000: ЛЧ, Шахтер – Левадия – 4:1
- 1999: КУ, Шахтер – Силекс – 3:1
- 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
- 1998: КУ, Биркиркара – Шахтер – 0:4
- 1997: КОК, Боавишта – Шахтер – 2:3
- 1997: КОК, Шахтер – Зимбру – 3:0
- 1995: КОК, Шахтер – Линфилд – 4:1
- 1983: КОК, Шахтер – Нюкебинг – 4:2
- 1983: КОК, Нюкебинг – Шахтер – 1:5
- 1976: КУ, Гонвед – Шахтер – 2:3
- 1976: КУ, Шахтер – Гонвед – 3:0
- 1976: КУ, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
