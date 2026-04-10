«Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика
Лиам Твоми считает несправедливой ситуацию, в которой оказался украинец
Британский журналист Лиам Твоми выразил недовольство тем фактом, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик до сих пор не услышал решение по своему допинговому делу.
«Что бы мы ни думали о том, как был получен положительный результат этого допинг-теста, держать его в этом подвешенном состоянии действительно кажется определенной моральной жестокостью. Я имею в виду, что мы совсем не знаем, как это все произошло.
И он утверждает, что невиновен. С самого начала. Но я считаю несправедливым, что процесс затянулся так надолго», – заявил Твоми в эфире подкаста Totally Football Show.
Сообщалось, что в Англии озадачены новостями о Мудрике.
