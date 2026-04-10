  4. «Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика
10 апреля 2026, 00:29 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:37
«Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика

Лиам Твоми считает несправедливой ситуацию, в которой оказался украинец

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист Лиам Твоми выразил недовольство тем фактом, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик до сих пор не услышал решение по своему допинговому делу.

«Что бы мы ни думали о том, как был получен положительный результат этого допинг-теста, держать его в этом подвешенном состоянии действительно кажется определенной моральной жестокостью. Я имею в виду, что мы совсем не знаем, как это все произошло.

И он утверждает, что невиновен. С самого начала. Но я считаю несправедливым, что процесс затянулся так надолго», – заявил Твоми в эфире подкаста Totally Football Show.

Сообщалось, что в Англии озадачены новостями о Мудрике.

Британский журналист – о Мудрике: «Будут не только спортивные санкции»
Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит вице-капитан Ливерпуля
допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»
Футбол | 09 апреля 2026, 23:35 0
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением. «Он – часть нашей семьи»

Делегация «Динамо» приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу

Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 09 апреля 2026, 11:18 154
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

Так кто же здесь аз есмь царь?

Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09.04.2026, 03:22
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Футбол | 09.04.2026, 20:51
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бокс | 09.04.2026, 00:02
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Популярные новости
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
09.04.2026, 23:57 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 120
Футбол
