  4. ВИДЕО. Шахтер трижды забил в ворота АЗ! Супергол кандидата в сборную
Лига конференций
09 апреля 2026, 23:46 |
2589
2

ВИДЕО. Шахтер трижды забил в ворота АЗ! Супергол кандидата в сборную

Педриньо вывел «горняков» вперед, позже Алисон оформил дубль

09 апреля 2026, 23:46 |
2589
2 Comments
ВИДЕО. Шахтер трижды забил в ворота АЗ! Супергол кандидата в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

Донецкий «Шахтер» встречается с голландским АЗ в польском Кракове на стадионе «Мейски».

На 72-й минуте «горняки» вышли вперед. Фантастический гол удалось забить бразильскому футболисту Педриньо. На 81-й и 83-й минуте дубль оформил Алисон!

Ранее бразильский игрок «Шахтера» сообщил, что готов играть за сборную Украины

ВИДЕО. Бразилец, который хочет в сборную Украины, забил супергол против АЗ

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Комментарии 2
Шахтар красави
Украина педриньй
