Нападающий Динамо: «Я почувствовал недоверие от тренера, сказал, что ухожу»

Нападающий Владислав Супряга рассказал, почему решил покинуть «Динамо» (Киев) и перейти в аренду в «Эпицентр». Футболист признался, что ключевым фактором стало отсутствие доверия со стороны тренерского штаба.

«Я не чувствовал доверия со стороны Шовковского. Было видно, что его не будет. Поэтому я сказал, что хочу уйти, и когда появился вариант с «Эпицентром», решил, что лучше играть там», – отметил Супряга.

Ранее нападающий «Динамо» Владислав Супряга, который сейчас на правах аренды находится в «Эпицентре», вспомнил, как в свое время забил хет-трик в ворота киевлян.