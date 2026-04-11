Неймар может сменить клуб. Названа команда, которая начала переговоры
Бразилец может оказаться в MLS
Представители американского клуба «Цинциннати» провели предварительные переговоры с окружением бразильского нападающего Неймара, который в настоящее время выступает за «Сантос», сообщает The Athletic.
Речь идет о ранней стадии переговоров: американский клуб уточнил финансовые требования игрока и его возможную заинтересованность в переходе, однако конкретных договоренностей пока нет.
В «Цинциннати» считают, что их финансовые возможности и инфраструктура позволяют претендовать на привлечение звездных футболистов, включая игроков уровня сборной США, таких как Уэстон Маккенни и Джош Сарджент.
Контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца 2026 года. Футболист стремится попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
