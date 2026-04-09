ОФИЦИАЛЬНО. Уходит вице-капитан Ливерпуля

Футбольный клуб «Ливерпуль» подтвердил, что вице-капитан Энди Робертсон завершит мерсисайдский этап карьеры по окончании текущего сезона. Его контракт истекает через три месяца.

Приобретенный у «Халл Сити» в 2017 году, Робертсон провел 373 матча за «Ливерпуль», выиграл два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги, а также Клубный чемпионат мира ФИФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Чествование 32-летнего Робертсона откладывается до окончания сезона, ведь сейчас у клуба более важные задачи – нужно отыграться с 0:2 у «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в чемпионате не упасть ниже текущей пятой строчки таблицы, чтобы пробиться в главный еврокубок на новый сезон.