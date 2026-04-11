Андрей Ярмоленко анонсировал важные новости
Футболист сообщит о своем решении относительно будущего в конце сезона
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что примет решение о своем будущем в конце сезона.
– В любом случае, твоя карьера продолжается, ты никаких заявлений не делал, поэтому надежда остается у нас всех.
– Хочешь какой-то эксклюзив от меня? Вы все услышите в конце сезона, – сказал Ярмоленко.
В этом сезоне Ярмоленко провел 25 матчей, в которых смог нанести семь точных ударов.
Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.
Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и выгодно инвестировать деньги
Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной