Андрей Ярмоленко анонсировал важные новости

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что примет решение о своем будущем в конце сезона.

– В любом случае, твоя карьера продолжается, ты никаких заявлений не делал, поэтому надежда остается у нас всех.

– Хочешь какой-то эксклюзив от меня? Вы все услышите в конце сезона, – сказал Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел 25 матчей, в которых смог нанести семь точных ударов.

Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.