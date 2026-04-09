Полузащитник «Барселоны» Гави не сдержал эмоций после неудачного домашнего матча против мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гави вышел на поле во втором тайме, но помочь своей команде ему не удалось: каталонцы проиграли со счетом 0:2.

После финального свистка полузащитник дал волю эмоциям и расплакался на глазах у болельщиков.

Второй матч между командами состоится 14 апреля в Мадриде, начало в 22.00.

ФОТО. Сильные эмоции: игрок Барселоны расплакался после поражения в ЛЧ