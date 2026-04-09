Украинский полузащитник АЗ: «Мы должны доминировать с мячом и без него»

20-летний воспитанник «Металлиста» и «Шахтера», а сейчас полузащитник молодежной команды АЗ Богдан Будко рассказал больше о нидерландском сопернике «горняков».

– Богдан, что ты почувствовал, когда жребий свел АЗ и «Шахтер» в четвертьфинале Лиги конференций?

– Сразу после жеребьевки я поймал себя на том, что подобная встреча возможна. Не могу сказать, что обрадовался или расстроился этому жребию, но это футбол.

– В системе «Шахтера» еще остались ребята, с которыми ты пересекался в академии?

– Не так много. В основном большинство разъехались по другим командам.

– Сейчас первую команду АЗ тренирует Лирой Эхтелд, до этого работавший в молодежном секторе. Ты с ним пересекался?

– Да. Лирой очень вспыльчивый, эмоциональный коуч. Любит играть в футбол с позиции силы. Он очень требователен к своим игрокам. Требует от тебя постоянной самоотдачи в каждом эпизоде, в матчах и на тренировках. Он хочет видеть ту же самоотдачу, с которой он сам отдается в тренировочном процессе.

– Какие базовые вещи в построении его игры можешь назвать?

– Мы должны доминировать с мячом и без него. У АЗ система клуба построена так, что очень сильно развивают молодых игроков. Чтобы ты как можно раньше заиграл на высоком уровне. Со стороны может показаться, что команду лихорадит, но если посмотреть глубже, ты увидишь, что команда вместе с футболистами двигается шаг за шагом.

– Приглашали ли тебя тренироваться с первой командой?

– Иногда я тренируюсь с первой командой. Уровень интенсивности и качества очень высок, поэтому очень нравится с ними тренироваться.

– При каких обстоятельствах возможен твой дебют в первой команде?

– Поживем и увидим. Я буду делать все, что от меня зависит для этого.

Матч «Шахтер» – АЗ состоится 9 апреля в 22:00 в Кракове.