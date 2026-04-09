Минус конкурент Довбика. Рома отказалась от форварда

По информации итальянских СМИ, Рома приняла решение не выкупать контракт форварда Эвана Фергюсона, который до конца сезона взят в аренду у Брайтона.

Сообщается, что Волки летом будут переформатировать линию атаки, а Фергюсон не входит в планы наставника Джан Пьеро Гасперини.

21-летний нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

До травмы украинского бомбардира Артема Довбика Фергюсон был его основным конкурентом.

Во второй части сезона основным форвардом Ромы стал Дониелл Мален, который успел забить 7 голов в 11 матчах чемпионата Италии.