  Минус конкурент Довбика. Рома отказалась от форварда
09 апреля 2026, 19:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:37
472
Минус конкурент Довбика. Рома отказалась от форварда

Фергюсон покинет команду

09 апреля 2026, 19:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 19:37
472
Минус конкурент Довбика. Рома отказалась от форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

По информации итальянских СМИ, Рома приняла решение не выкупать контракт форварда Эвана Фергюсона, который до конца сезона взят в аренду у Брайтона.

Сообщается, что Волки летом будут переформатировать линию атаки, а Фергюсон не входит в планы наставника Джан Пьеро Гасперини.

21-летний нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

До травмы украинского бомбардира Артема Довбика Фергюсон был его основным конкурентом.

Во второй части сезона основным форвардом Ромы стал Дониелл Мален, который успел забить 7 голов в 11 матчах чемпионата Италии.

Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Звісно не викуплять. Який з Фергюсона конкурент, якщо він грає так само успішно як Артем.
