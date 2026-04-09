Скала 1911 разобралась с Буковиной-2. Результаты 25-го тура Второй лиги

В четверг, 9 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 25-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.

Матчи прошли достаточно результативно. В четырех матчах команды забили 16 мячей.

«Чайка» и «Скала 1911» одержали уверенные победы. В двух других матчах борьба была более упорной.



Вторая лига. 25-й тур, 9 апреля

Атлет – Вильхивцы – 3:2

Голы: Бабич, 35, 39, Пресич, 49 – Кобак, 51

Скала 1911 – Буковина-2 – 4:1

Голы: Лисовик, 15, Леднев, 45, Фетько, 90, Мальский, 90+2 – Горенко, 81

Чайка – Пенуэл – 3:0

Голы: Овчарук, 22, 45, Баранов, 86

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 2:1

Голы: Гереш, 7, 17 – Сухомлин, 29

