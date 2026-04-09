Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скала 1911 разобралась с Буковиной-2. Результаты 25-го тура Второй лиги
Вторая лига
Скала 1911
09.04.2026 14:15 – FT 4 : 1
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
09 апреля 2026, 17:14 |
90
0

Во Второй лиге прошли матчи 25-го тура

ФК Буковина

В четверг, 9 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 25-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.

Матчи прошли достаточно результативно. В четырех матчах команды забили 16 мячей.

«Чайка» и «Скала 1911» одержали уверенные победы. В двух других матчах борьба была более упорной.

Вторая лига. 25-й тур, 9 апреля

Атлет – Вильхивцы – 3:2

Голы: Бабич, 35, 39, Пресич, 49 – Кобак, 51

Скала 1911 – Буковина-2 – 4:1

Голы: Лисовик, 15, Леднев, 45, Фетько, 90, Мальский, 90+2 – Горенко, 81

Чайка – Пенуэл – 3:0

Голы: Овчарук, 22, 45, Баранов, 86

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 2:1

Голы: Гереш, 7, 17 – Сухомлин, 29

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Скала 1911.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Скала 1911.
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
70’
Игрок команды Скала 1911 получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Скала 1911.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовик (Скала 1911), асcист Yan Karanha.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Атлет Киев Вильхивцы Скала 1911 Стрый Буковина-2 Черновцы Чайка Петропавловская Борщаговка Пенуэл Кривой Рог Левый Берег-2 Киев Черноморец-2 Одесса
Сергей Турчак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем