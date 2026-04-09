Скала 1911 разобралась с Буковиной-2. Результаты 25-го тура Второй лиги
Во Второй лиге прошли матчи 25-го тура
В четверг, 9 апреля, во Второй лиге состоялись матчи 25-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.
Матчи прошли достаточно результативно. В четырех матчах команды забили 16 мячей.
«Чайка» и «Скала 1911» одержали уверенные победы. В двух других матчах борьба была более упорной.
Вторая лига. 25-й тур, 9 апреля
Атлет – Вильхивцы – 3:2
Голы: Бабич, 35, 39, Пресич, 49 – Кобак, 51
Скала 1911 – Буковина-2 – 4:1
Голы: Лисовик, 15, Леднев, 45, Фетько, 90, Мальский, 90+2 – Горенко, 81
Чайка – Пенуэл – 3:0
Голы: Овчарук, 22, 45, Баранов, 86
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 2:1
Голы: Гереш, 7, 17 – Сухомлин, 29
