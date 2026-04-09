Тренер АЗ в ярости на свою команду перед матчем с Шахтером

Главный тренер АЗ Алкмаар Ли-Рой Эхтельд в ярости на свою команду перед поединком четвертьфинала Лиги конференций с «Шахтером». Об этом сообщает NH Nieuws.

По информации источника, несколько футболистов нидерландской команды опоздали на тренировку, из-за чего специалист очень разозлился на своих подопечных.

Уже 9 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится первый четвертьфинальный матч Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и АЗ Алкмаар. Команды сыграют на стадионе «Висла» в польском городе Краков.

