Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Тренер АЗ в ярости на свою команду перед матчем с Шахтером
Лига конференций
09 апреля 2026, 15:19 | Обновлено 09 апреля 2026, 16:05
Тренер АЗ в ярости на свою команду перед матчем с Шахтером

Несколько футболистов опоздали на тренировку

Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ

Главный тренер АЗ Алкмаар Ли-Рой Эхтельд в ярости на свою команду перед поединком четвертьфинала Лиги конференций с «Шахтером». Об этом сообщает NH Nieuws.

По информации источника, несколько футболистов нидерландской команды опоздали на тренировку, из-за чего специалист очень разозлился на своих подопечных.

Уже 9 апреля в 22:00 по киевскому времени состоится первый четвертьфинальный матч Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и АЗ Алкмаар. Команды сыграют на стадионе «Висла» в польском городе Краков.

Ранее Туран дал пресс-конференцию перед матчем с АЗ.

По теме:
На пути к трофею. Букмекеры оценили шансы Шахтера в игре с АЗ
Тренер АЗ: «Если мы заблокируем Шахтер...»
БОНДАРЕНКО: «У этих игроков Шахтера есть шанс играть за сборную Бразилии»
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций тренировка Шахтер - АЗ Алкмаар
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем