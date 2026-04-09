  4. Василий КОБИН: «Игра шла до забитого гола»
09 апреля 2026, 15:51
Василий КОБИН: «Игра шла до забитого гола»

Наставник «Ингульца» прокомментировал поражение в матче с «Черноморцем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

В поединке 22-го тура Первой лиги «Ингулец» на выезде со счетом 0:2 уступил одесскому «Черноморцу». Результат матча прокомментировал тренер «Ингульца» Василий Кобин.

– В первую очередь поздравлю Черноморец с победой. Что касается самой игры, то она проходила до забитого гола. Кто бы первым забил, тот бы, наверное, победил. Забил Черноморец – всех поздравляю.

– В вашей команде есть воспитанники одесского Черноморца. Как они?

– Что касается Саши Дихтярука, то он уже считается опытным игроком нашей команды. Защитник, который много игр проводит, достаточно надежен, дисциплинирован. Парень растет, прогрессирует. Посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера.

– Вы считаете, что сейчас команда еще сохраняет шансы за то, чтобы поспорить за путевку или хотя бы пройти к переходным матчам за повышение в классе? Стоит ли такая задача?

– Задача стоит, но здесь нужно понимать, что есть процессы, которые неотъемлемы. Команду построить – на это нужно определенное время. У нас молодые игроки. У нас средний возраст команды сейчас 22 года, 22 с половиной. Если брать Черноморец, то у них 26-27 лет. Игроки опытные, игравшие на высоком уровне. У нас игроки, не имевшие опыта игр на высоком уровне. И, конечно, им нужно время. Восемь игроков стартового состава от нас ушли. Продали игроков, травмы и так далее. Мы будем все делать для этого, посмотрим. Время покажет.

– Эта большая пауза, когда была тревога, как-то она повлияла?

– Да, была пауза. Здесь тяжело говорить на кого она повлияла. Я считаю, что до забитого гола плюс-минус равна была игра. Возможно, немного Черноморец был больше с мячом. Но если брать в целом по моментам, то у нас были лучшие возможности для того, чтобы забить этот гол. Но в футболе выигрывает тот, кто забивает. К сожалению, немного нам не хватает мастерства. И опять же – это опыт. Большинство игроков никогда не работали под давлением. И давление выдерживать нужно уметь, нужно время. А сейчас они находятся в стадии своего становления, как игроки.

фізкультурник на вихід
