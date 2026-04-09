Арсенал летом может продать экс-лидера атаки

По информации Football Insider, будущим летом «Арсенал» может расстаться с бразильским левым вингером Габриэлем Мартинелли. 24-летний игрок с начала сезона 2025/26 провел в стартовом составе всего 9 матчей, проигрывая конкуренцию за место в составе Леонардо Троссарду.

При этом сам игрок, несмотря на слухи об уходе, полон решимости остаться в команде, в которой проводит уже седьмой сезон, и убежден, что может приносить пользу. В недавнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0) именно Мартинелли, выйдя на замену, ассистировал Каю Хаверцу, который провел победный мяч.

В нынешнем сезоне Мартинелли сыграл 25 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов на счету бразильца 6 голов и две голевые передачи в десяти встречах.