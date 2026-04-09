Слот объяснил, почему проигнорировал Салаха в матче против ПСЖ

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объяснил, почему не выпустил Мохамед Салах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

«В конце матча речь шла больше о выживании, чем о реальном шансе забить. Да, никогда не знаешь – в прошлом сезоне мы забили за пять минут до конца, когда Харви Эллиотт отличился после того, как я заменил Салаха.

Но примерно 20-25 минут мы только оборонялись. У Салаха огромное качество, но если он 20-25 минут вынужден только защищаться в собственной штрафной – лучше сохранить его энергию для большого количества матчей, которые нас ждут в ближайшие недели», – сказал Слот.

Ответный матч между ПСЖ и Ливерпулем состоится во вторник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.