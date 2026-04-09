Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слот объяснил, почему проигнорировал Салаха в матче против ПСЖ
09 апреля 2026, 11:46 |
Слот объяснил, почему проигнорировал Салаха в матче против ПСЖ

Арне решил поберечь своего лидера

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объяснил, почему не выпустил Мохамед Салах в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

«В конце матча речь шла больше о выживании, чем о реальном шансе забить. Да, никогда не знаешь – в прошлом сезоне мы забили за пять минут до конца, когда Харви Эллиотт отличился после того, как я заменил Салаха.

Но примерно 20-25 минут мы только оборонялись. У Салаха огромное качество, но если он 20-25 минут вынужден только защищаться в собственной штрафной – лучше сохранить его энергию для большого количества матчей, которые нас ждут в ближайшие недели», – сказал Слот.

Ответный матч между ПСЖ и Ливерпулем состоится во вторник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Арне Слот Мохамед Салах ПСЖ Ливерпуль Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
враховуючи "успішність" команди то залишилось 8 матчів ....
але, це рішення тренера і саме Слот несе відповідальність за це
