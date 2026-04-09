Арне СЛОТ: «Все слишком сосредоточились на схеме»

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию после поражения его команды от «ПСЖ» (0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов:

– Какова была ваша идея при смене расстановки сегодня вечером? Как, по вашему мнению, это сработало?

– У них скорость повсюду, по всему полю. Куда ни глянешь – везде скорость, невероятная скорость. Хакими и Нуну Мендес представляют собой невероятную угрозу в атаке, не говоря уже обо всех остальных. Мы выставили против них Жереми Фримпонга и Милоша Керкеза, вот в чем заключалась идея. Я подумал, что таким образом мы сможем прессинговать их очень высоко и агрессивно.

Если прессинговать Хакими и Нуну Мендеса, они начинают играть и ускоряться – на самом деле это даже не просто спринт, это уровень выше спринта – и с этим приходится справляться. Обычно такие игроки, как Жереми и Милош, лучше к этому приспособлены, чем чистые крайние нападающие».

– Что касается схемы, вы раньше её не использовали. Это будет разовое решение для этого матча или мы будем применять её и в дальнейшем?

– Кажется, все слишком сосредоточились на схеме, но в чём разница, если бы я выпустил, скажем, Рио или Коди Гакпо на позиции левого крайнего? Милошу пришлось играть практически как левому крайнему, противостояв Хакими, и тогда у нас осталось четыре защитника, как обычно.

Я мог бы также описать это как схему 4-3-3 с Флорианом справа, Уго в центре и Милошем слева – три полузащитника, четыре защитника. Но поскольку они настроены на оборону, люди сейчас видят в этом схему с пятью защитниками – кстати, я бы тоже так это описал, но думаю, что разница действительно минимальна.

Просто попробуйте подумать: что было бы, если бы мы сегодня играли с настоящими крайними нападающими, как бы это выглядело против Хакими и Нуно Мендеша?»

– Какой подход вы выберете для домашнего матча? Сегодня у вас была своя тактика, но она не помешала «ПСЖ» удерживать мяч и забить два гола. Как вы собираетесь с этим справиться?

– Мой первый вопрос по этому поводу: видели ли вы когда-нибудь, чтобы какая-то команда, играя здесь, не позволяла «ПСЖ» постоянно владеть мячом и создавать один голевой момент за другим? Я смотрел много матчей, и всегда наблюдался один и тот же сценарий, почти всегда такой же, как вы видели сегодня вечером. Они просто переигрывают практически каждого соперника, с которым играют здесь.

Думаю, сейчас, прежде всего, мне нужно проанализировать этот матч, но сосредоточиться в основном на игре с «Фулхэмом», а затем мы постараемся разработать план на игру, который, надеюсь, позволит показать другой футбол на «Энфилде». Я уже несколько раз говорил, что если вы хотите прессинговать действительно агрессивно, то болельщики могут быть очень полезны. Громкая атмосфера может дать вам тот дополнительный импульс, который иногда так нужен.

Совершенно ясно и очевидно, что мы не будем играть по той же тактике, что и сегодня вечером. Но, как я уже упоминал, если Милош окажется на 10 метров впереди или на 10 метров сзади, это будет схема 4-3-3. Мне совершенно не противно, если все хотят сосредоточиться на тактике, но для меня это абсолютно не суть сегодняшнего матча.

Здесь пробовали все тактики, но результат всегда один и тот же: «ПСЖ» сметает соперника».