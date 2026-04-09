Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Барсы взбешен скандальным эпизодом: «Очевидно, это пенальти»
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 13:35 | Обновлено 09 апреля 2026, 13:37
Четкий месседж от Рэшфорда после матча с «Атлетико» Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд проанализировал поражение в матче против «Атлетико» Мадрид в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Маркус поддержал партнера Марка Кубарси, который был удален в первом тайме, и раскритиковал судью за непризначенный пенальти.

«Наша команда всегда будет создавать моменты. У нас много качества, хотя сегодня мяч не шёл в ворота. На этом нельзя зацикливаться, потому что в другом матче они обязательно зайдут. В ответном матче мы должны это осознать и попытаться перевернуть серию.

Это разочаровывает, но это футбол. Удаление Кубарси? Такое может случиться, но я должен сказать, что мы смогли отреагировать и вернуться в игру, это невероятно. Нужно учитывать это для матча-второго тайма. Мы показали высокий уровень игры.

Не думаю, что удаление Кубарси произошло из-за отсутствия зрелости. Если играешь с такой интенсивностью, такое может случиться. И если бы люди не хотели, чтобы он пошел за мячом, соперник мог бы забить. Судья принял решение и показал красную. Но после этого мы показали себя на поле довольно хорошо, и это нужно учитывать.

Эпизод с рукой Пубиля? Очевидно, это пенальти… всегда назначают пенальти. Говорят о здравом смысле, но именно здравый смысл говорит, что это пенальти. Это видно по нашей реакции, а также по реакции их игроков. Это тоже имеет значение. Такие ситуации уже происходили в матчах, где решением было пенальти. Трудно не возмущаться, когда ошибка тебе вредит.

Если игрок должен был выполнять передачу от ворот, он должен был положить мяч в руки, как это делал вратарь на протяжении всего матча. В этой ситуации он сыграл ногой, а затем другой игрок коснулся мяча рукой. Для меня это пенальти. Правило на нашей стороне», – сказал Маркус.

Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона - Атлетико Маркус Рэшфорд
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем