ВИДЕО. Хет-трик Бензема. Аль-Хиляль оформил победу, забив 6 мячей
Карим выполнил свою задачу еще в первом тайме
8 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
«Аль-Хиляль» на своем поле устроил разгром клубу «Аль-Холуд». Хозяева на радость своим болельщикам обыграли соперника со счетом 6:0.
Героем встречи стал известный французский форвард Карим Бензема, который за 42 минуты оформил хет-трик в матче.
Голы на любой вкус подарили «Аль-Иттихад» и «Неом СК»: команды выдали яркий поединок с невероятной развязкой и семью забитыми мячами.
Развязка наступила в концовке встречи – победу вырвали гости из «Неом СК», забив решающий мяч на 90+1-й минуте.
Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур, 8 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд» – 6:0
Голы: Аль-Харби, 7, Бензема, 8, 31, 45+5, Аль-Давсари, 55, Маркос Леонардо, 76
«Аль-Иттихад» – «Неом СК» – 3:4
Голы: Эн-Несири, 38, 44, Ауар, 49 – Бенрахма, 3, Родригес, 16, Аль-Саад, 55, Аль-Хаджи, 90+1
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли» – 1:1
Голы: Ремесейро, 53 – Тоуни, 36
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|27
|23
|1
|3
|76 - 21
|11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|70
|2
|Аль-Хиляль
|28
|20
|8
|0
|75 - 25
|28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль
|68
|3
|Аль-Ахли Джидда
|28
|20
|6
|2
|55 - 20
|28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|66
|4
|Аль-Кадaсиа
|27
|18
|6
|3
|64 - 28
|09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак
|60
|5
|Аль-Таавун
|27
|13
|7
|7
|49 - 35
|11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль
|46
|6
|Аль-Иттихад
|28
|13
|6
|9
|45 - 38
|28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж
|45
|7
|Аль-Иттифак
|27
|12
|6
|9
|39 - 46
|09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак
|42
|8
|Неом
|28
|11
|6
|11
|36 - 39
|11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд
|39
|9
|Аль-Фейха
|28
|9
|7
|12
|35 - 43
|11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|34
|10
|Аль-Халидж
|27
|8
|7
|12
|46 - 46
|24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд
|31
|11
|Аль-Хазм
|27
|8
|7
|12
|29 - 48
|11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад
|31
|12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|27
|7
|9
|11
|34 - 40
|14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд
|30
|13
|Аль-Фатех
|27
|7
|7
|13
|34 - 48
|24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд
|28
|14
|Аль-Холуд
|28
|8
|2
|18
|36 - 56
|11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд
|26
|15
|Дамак
|27
|4
|10
|13
|24 - 45
|09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда
|22
|16
|Аль-Рияд
|27
|4
|8
|15
|26 - 50
|09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд
|20
|17
|Аль-Ахдуд
|27
|4
|4
|19
|23 - 57
|11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд
|16
|18
|Аль-Наджма
|27
|1
|5
|21
|25 - 66
|11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
