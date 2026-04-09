  4. ВИДЕО. Хет-трик Бензема. Аль-Хиляль оформил победу, забив 6 мячей
08.04.2026 21:00 – FT 3 : 4
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
09 апреля 2026, 12:12 | Обновлено 09 апреля 2026, 12:15
ВИДЕО. Хет-трик Бензема. Аль-Хиляль оформил победу, забив 6 мячей

Карим выполнил свою задачу еще в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

8 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Хиляль» на своем поле устроил разгром клубу «Аль-Холуд». Хозяева на радость своим болельщикам обыграли соперника со счетом 6:0.

Героем встречи стал известный французский форвард Карим Бензема, который за 42 минуты оформил хет-трик в матче.

Голы на любой вкус подарили «Аль-Иттихад» и «Неом СК»: команды выдали яркий поединок с невероятной развязкой и семью забитыми мячами.

Развязка наступила в концовке встречи – победу вырвали гости из «Неом СК», забив решающий мяч на 90+1-й минуте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур, 8 апреля

«Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд» – 6:0

Голы: Аль-Харби, 7, Бензема, 8, 31, 45+5, Аль-Давсари, 55, Маркос Леонардо, 76

«Аль-Иттихад» – «Неом СК» – 3:4

Голы: Эн-Несири, 38, 44, Ауар, 49 – Бенрахма, 3, Родригес, 16, Аль-Саад, 55, Аль-Хаджи, 90+1

«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли» – 1:1

Голы: Ремесейро, 53 – Тоуни, 36

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 27 23 1 3 76 - 21 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 70
2 Аль-Хиляль 28 20 8 0 75 - 25 28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 68
3 Аль-Ахли Джидда 28 20 6 2 55 - 20 28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 66
4 Аль-Кадaсиа 27 18 6 3 64 - 28 09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак 60
5 Аль-Таавун 27 13 7 7 49 - 35 11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль 46
6 Аль-Иттихад 28 13 6 9 45 - 38 28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж 45
7 Аль-Иттифак 27 12 6 9 39 - 46 09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак 42
8 Неом 28 11 6 11 36 - 39 11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд 39
9 Аль-Фейха 28 9 7 12 35 - 43 11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд 34
10 Аль-Халидж 27 8 7 12 46 - 46 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 31
11 Аль-Хазм 27 8 7 12 29 - 48 11.04.26 19:05 Аль-Хазм - Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад 31
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27 7 9 11 34 - 40 14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд 30
13 Аль-Фатех 27 7 7 13 34 - 48 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 28
14 Аль-Холуд 28 8 2 18 36 - 56 11.04.26 19:00 Аль-Таавун - Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Неом 1:2 Аль-Холуд 26
15 Дамак 27 4 10 13 24 - 45 09.04.26 19:00 Дамак - Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда 22
16 Аль-Рияд 27 4 8 15 26 - 50 09.04.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд 20
17 Аль-Ахдуд 27 4 4 19 23 - 57 11.04.26 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 27 1 5 21 25 - 66 11.04.26 19:00 Аль-Наджма - Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 8
События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алаа Аль-Хеджи (Неом), асcист Абдулай Дукуре.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Муханнад Аль-Саад (Неом), асcист Mohammed Al Burayk.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Данилу Перейра.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Аль-Иттихад), асcист Стивен Бергвейн.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Аль-Иттихад), асcист Фабиньо.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Luciano Rodriguez (Неом), асcист Абдулай Дукуре.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом), асcист Муханнад Аль-Саад.
