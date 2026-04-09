  4. Владислав ГЕРИЧ: «Хотел отдавать пас, но решил пробивать по воротам»
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 11:16
Владислав ГЕРИЧ: «Хотел отдавать пас, но решил пробивать по воротам»

Форвард «Черноморца» поделился впечатлениями от матча против «Ингульца»

ФК Черноморец. Владислав Герич

В матче 22-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Ингулец» (2:0).

Автор забитого мяча в составе «моряков» Владислав Герич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о впечатлениях от победы и прокомментировал свой гол в ворота соперника.

– Приятно было победить. Мы должны были выиграть любым способом, что нам в принципе удалось. Благодарю болельщиков, потому что эта поддержка на стадионе была невероятной, и эта победа только для них.

– Свои коррективы в игру снова внесла воздушная тревога. По вашему мнению, пауза, которая с этим связана, больше уменьшает атакующий настрой, или все же добавляет какой-то дополнительный заряд и импульс?
– Конечно, эти тревоги и остановки немного мешают, но сейчас мы живем в таких реалиях, и должны исходить из этих ситуаций, поэтому я считаю, что они никак не влияют.

– Когда вы отличились голом, многие в этом моменте ожидали передачу, а вы положили отличный мяч в девятку. Это больше случилось случайно, или вам раньше удавалось наигрывать и забивать подобные моменты?
– Возможно, был такой опыт, просто я сначала хотел отдавать пас, но увидел, что игрока перекрывали, и принял решение пробивать по воротам.

