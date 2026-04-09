  Шахтеру нашли мотивацию перед матчем с АЗ: «Должны сыграть за Мистера»
09 апреля 2026, 10:44 | Обновлено 09 апреля 2026, 11:15
Шахтеру нашли мотивацию перед матчем с АЗ: «Должны сыграть за Мистера»

Руслан Фомин считает, что Шахтер является фаворитом Лиги конференций

Бывший форвард донецкого Шахтера Руслан Фомин заявил, что подопечные Арды Турана должны отдать все силы в матче против АЗ. Руслан считает, что подопечные Арды Турана должны посвятить этот матч Мирче Луческу, умершему 7 апреля 2026 года.

«Я считаю, что Шахтер вообще является фаворитом Лиги конференций. Понятно, что команда молодая, но все равно, повторюсь, украинский коллектив в данном противостоянии будет фаворитом.

Плюс последние события – уход из жизни легендарного тренера Шахтера Мирчи Луческу – также станет стимулом выйти и сыграть за Мистера», – лаконично сказал Фомин.

Матч Шахтер – АЗ запланирован на четверг, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»
Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»

Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
В Румынии отреагировали на смерть Луческу. Их считают виновными в трагедии
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Комментарии 9
а їм що бракує мотивації? тобто вихід у півфінал ЛК це не мотивація? 
И за Мистера, и за родной Донецк который ждёт освобождения, и в целом за всю Украину!🧡🖤🇺🇦
А почему не за Стаханова?
Якщо хтось має померти, щоб чуваки знайшли мотивацію грати в 1/4 Єврокубка... то це сумно
За Містера? З чьго Шахтару тільки деякі його памьятають, і то як тренера Динамо
К сожалению нынешние бразильцы не знают кто такой луческу.
нашли таки мотивацию... на антресоли лежала
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
