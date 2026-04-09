Шахтеру нашли мотивацию перед матчем с АЗ: «Должны сыграть за Мистера»

Бывший форвард донецкого Шахтера Руслан Фомин заявил, что подопечные Арды Турана должны отдать все силы в матче против АЗ. Руслан считает, что подопечные Арды Турана должны посвятить этот матч Мирче Луческу, умершему 7 апреля 2026 года.

«Я считаю, что Шахтер вообще является фаворитом Лиги конференций. Понятно, что команда молодая, но все равно, повторюсь, украинский коллектив в данном противостоянии будет фаворитом.

Плюс последние события – уход из жизни легендарного тренера Шахтера Мирчи Луческу – также станет стимулом выйти и сыграть за Мистера», – лаконично сказал Фомин.

Матч Шахтер – АЗ запланирован на четверг, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.