ФОТО. Звезду Милана бросила девушка: все из-за дейтинг-приложения

Вингер «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич оказался в центре громкого личного скандала после того, как в сети появилось его фото из дейтинг-приложения.

По информации зарубежных СМИ, экс-девушка футболиста, гольфистка Алекса Мелтон, подтвердила, что пара рассталась еще несколько недель назад. При этом она намекнула, что профиль Пулишича в приложении появился еще до окончательного разрыва отношений.

Ситуация вызвала волну обсуждений в соцсетях и подняла вопросы о возможных проблемах в отношениях пары еще до расставания.

Также в медиа снова появились старые слухи о возможном романе футболиста с актрисой Сидни Суини, однако сам Пулишич ранее публично отрицал эти предположения. Никаких подтверждений этим заявлениям на данный момент нет.

На фоне скандала обращает на себя внимание и форма игрока: в 2026 году он до сих пор не отметился забитыми мячами, что лишь усиливает давление на американца.

На данный момент ни сам Пулишич, ни его окружение официально ситуацию не комментировали.