ФОТО. Звезду Милана бросила девушка: все из-за дейтинг-приложения
У Пулишича неприятности в личной жизни...
Вингер «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич оказался в центре громкого личного скандала после того, как в сети появилось его фото из дейтинг-приложения.
По информации зарубежных СМИ, экс-девушка футболиста, гольфистка Алекса Мелтон, подтвердила, что пара рассталась еще несколько недель назад. При этом она намекнула, что профиль Пулишича в приложении появился еще до окончательного разрыва отношений.
Ситуация вызвала волну обсуждений в соцсетях и подняла вопросы о возможных проблемах в отношениях пары еще до расставания.
Также в медиа снова появились старые слухи о возможном романе футболиста с актрисой Сидни Суини, однако сам Пулишич ранее публично отрицал эти предположения. Никаких подтверждений этим заявлениям на данный момент нет.
На фоне скандала обращает на себя внимание и форма игрока: в 2026 году он до сих пор не отметился забитыми мячами, что лишь усиливает давление на американца.
На данный момент ни сам Пулишич, ни его окружение официально ситуацию не комментировали.
🚨😳 Christian Pulisic’s personal drama has gone public after a photo of him on a dating site leaked.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 8, 2026
His ex-girlfriend, golfer Alexa Melton, confirmed the pair had already broken up several weeks ago.
The split comes amid rumours of an alleged affair with actress Sydney… pic.twitter.com/WpU4u13o2e
Киевляне заключили соглашение с Hisense
Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут через неделю