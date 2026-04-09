Ангелина Калинина – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце
9 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Хорватии Донны Векич (WTA 104). Поединок начнется не ранее 15:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Каролиной Плишковой, либо с Екатериной Александровой.
