Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
WTA
09 апреля 2026, 01:49 | Обновлено 09 апреля 2026, 01:51
48
0

Ангелина Калинина – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок 1/8 финала состоится 9 апреля и начнется не ранее 15:00 по Киеву

09 апреля 2026, 01:49 | Обновлено 09 апреля 2026, 01:51
48
0
Ангелина Калинина – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
WTA. Ангелина Калинина

10 апреля состоится матч второго круга теннисного турнира в Линце между Ангелиной Калининой (WTA 120) и Донной Векич (WTA 104).

Начало матча запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

У украинской спортсменки отличная статистика в этом сезоне: 24 победы в 31 матче, два завоеванных трофея, но практически все это было на турнирах невысокого уровня. В том же Линце Калинина начала с квалификации, где обыграла немку Фридзам – 6:4, 6:4, а затем уступила «нейтралке» Соснович – 3:6, 2:6.

Удалось попасть в основную сетку как лаки-лузер, где в первом круге обыграла Панну Удварди из Венгрии – 5:7, 6:1, 6:0. Пора украинке всем доказать, что она умеет выигрывать не только челленджеры. Потенциальный успех выведет теннисистку на победительницу пары Каролина Плишкова – Екатерина Александрова.

Донна Векич

Хорватская теннисистка хорошо знакома болельщикам, еще в начале прошлого года она входила в топ-20, а сейчас находится за пределами первой сотни. Среди достижений Векич можно упомянуть серебро на Олимпиаде в Париже, а также полуфинал Уимблдона 2024 года.

В текущем сезоне спортсменка не впечатляла высокими результатами, на ее счету 13 побед в 22 встречах. Свой путь в Линце хорватка начала с квалификации, где обыграла француженку Монне – 6:2, 6:4. Невероятно сложным оказался матч против «нейтралки» Шиманович – 4:6, 7:6, 6:4, в последнем сете удалось отыграться с 2:4. В первом круге основного раунда Векич обыграла американку Кэти Волинец – 6:3, 3:6, 6:4.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда не играли друг против друга, а в предстоящем поединке букмекеры дают спортсменкам примерно равные шансы на успех. Векич имеет больше достижений, хотя ее карьера находится на спаде, украинка тоже не может похвастаться особой стабильностью.

Ожидаю от соперниц интересной борьбы, возможно, будет сыграно три партии. Перспективным выглядит вариант со ставкой на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Ангелина Калинина Донна Векич WTA Линц прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем