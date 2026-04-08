Хулиан Альварес установил новый рекорд Атлетико в Лиге чемпионов
Аргентинец стал первым, кто забил за мадридцев 9 голов в одном сезоне ЛЧ
Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес стал новым рекордсменом клуба по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов.
Гол в ворота Барселоны в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 стал 9-м для аргентинца в текущей кампании.
Ни один другой игрок в истории Атлетико не забивал столько в одном сезоне самого престижного турнира Европы.
Предыдущее достижение принадлежало Диего Косте, который в сезоне 2013/14 отличился 8 забитыми мячами.
Игроки с самым большим количеством забитых мячей в составе Атлетико в одном сезоне Лиги чемпионов
- 9 – Хулиан Альварес (2025/26)
- 8 – Диего Коста (2013/14)
- 7 – Хулиан Альварес (2024/25)
- 7 – Антуан Гризманн(2015/16)
Most goals scored in a single UEFA Champions League campaign for Atlético Madrid:— Squawka (@Squawka) April 8, 2026
◉ 9 - Julián Alvarez (2025/26)
◎ 8 - Diego Costa (2013/14)
◎ 7 - Julián Alvarez (2024/25)
◎ 7 - Antoine Griezmann (2015/16)
La Arana breaks the record. 🕷️ pic.twitter.com/miEpYe5t9Z
