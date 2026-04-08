Хулиан Альварес установил новый рекорд Атлетико в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес стал новым рекордсменом клуба по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Гол в ворота Барселоны в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 стал 9-м для аргентинца в текущей кампании.

Ни один другой игрок в истории Атлетико не забивал столько в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

Предыдущее достижение принадлежало Диего Косте, который в сезоне 2013/14 отличился 8 забитыми мячами.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в составе Атлетико в одном сезоне Лиги чемпионов

9 – Хулиан Альварес (2025/26)

8 – Диего Коста (2013/14)

7 – Хулиан Альварес (2024/25)

7 – Антуан Гризманн(2015/16)