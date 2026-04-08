  4. Хулиан Альварес установил новый рекорд Атлетико в Лиге чемпионов
08 апреля 2026, 23:21
Хулиан Альварес установил новый рекорд Атлетико в Лиге чемпионов

Аргентинец стал первым, кто забил за мадридцев 9 голов в одном сезоне ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес стал новым рекордсменом клуба по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Гол в ворота Барселоны в первом четвертьфинальном матче сезона 2025/26 стал 9-м для аргентинца в текущей кампании.

Ни один другой игрок в истории Атлетико не забивал столько в одном сезоне самого престижного турнира Европы.

Предыдущее достижение принадлежало Диего Косте, который в сезоне 2013/14 отличился 8 забитыми мячами.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в составе Атлетико в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 9 – Хулиан Альварес (2025/26)
  • 8 – Диего Коста (2013/14)
  • 7 – Хулиан Альварес (2024/25)
  • 7 – Антуан Гризманн(2015/16)
статистика Барселона - Атлетико Атлетико Мадрид Барселона Хулиан Альварес Диего Коста Антуан Гризманн
Сергей Турчак
