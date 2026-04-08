ФОТО. Кубарси получил красную карточку в поединке Барселона – Атлетико
Защитник оставил свою команду вдесятером
Испанский защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси получил красную карточку в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Команды встретились в Барселоне на легендарном стадионе «Камп Ноу».
На 44-й минуте встречи 19-летний футболист был удален за фол последней надежды: изначально арбитр ограничился «горчичником», но после просмотра видеоповтора изменил свое решение в пользу красной карточки.
