Испанский защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси получил красную карточку в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Команды встретились в Барселоне на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 44-й минуте встречи 19-летний футболист был удален за фол последней надежды: изначально арбитр ограничился «горчичником», но после просмотра видеоповтора изменил свое решение в пользу красной карточки.

ФОТО. Кубарси получил красную карточку в поединке Барселона – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.