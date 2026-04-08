Экс-защитник Шахтера спрогнозировал счет матча горняков против АЗ

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций между горняками и нидерландским АЗ, который состоится 9 апреля в польском Кракове.

«По-моему, «Шахтеру» достался достойный оппонент. Команда АЗ представляет чемпионат, который сильнее УПЛ, и к чести алкмаарцев они преимущественно находятся в ведущей группе.

Тем не менее, у «Шахтера» все-таки есть весомый «козырь». У дончан есть огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов, о чем футболисты АЗ могут только мечтать. Согласен, в последние годы в «Шахтере» достаточно ощутимая ротация, как среди тренеров, так и игроков. Однако следует отдать должное «горнякам», которые остаются верны своему комбинационному стилю, изысканной работе с мячом.

Кстати, в схожей манере пытаются действовать и игроки АЗ, добавляя в интенсивности на подступах к владениям соперника. С ними нужно быть настороже. Это противостояние обещает быть интересным и будет многое зависеть от домашних заготовок, от тренерских решений уже непосредственно во время поединка в Кракове.

Убежден, если «горнякам» удастся усложнить гостям контроль мяча, компактно действовать возле своей штрафной и при первой возможности стремительно выбегать в контрнаступление, то в действиях алкмаарцев быстро исчезнет слаженность.

Думаю, что преимущество «Шахтера» в опыте и стабильности должно помочь ему одержать победу – 1:0».