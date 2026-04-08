Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник Шахтера спрогнозировал счет матча горняков против АЗ
Лига конференций
08 апреля 2026, 22:04
Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций между горняками и нидерландским АЗ, который состоится 9 апреля в польском Кракове.

«По-моему, «Шахтеру» достался достойный оппонент. Команда АЗ представляет чемпионат, который сильнее УПЛ, и к чести алкмаарцев они преимущественно находятся в ведущей группе.

Тем не менее, у «Шахтера» все-таки есть весомый «козырь». У дончан есть огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов, о чем футболисты АЗ могут только мечтать. Согласен, в последние годы в «Шахтере» достаточно ощутимая ротация, как среди тренеров, так и игроков. Однако следует отдать должное «горнякам», которые остаются верны своему комбинационному стилю, изысканной работе с мячом.

Кстати, в схожей манере пытаются действовать и игроки АЗ, добавляя в интенсивности на подступах к владениям соперника. С ними нужно быть настороже. Это противостояние обещает быть интересным и будет многое зависеть от домашних заготовок, от тренерских решений уже непосредственно во время поединка в Кракове.

Убежден, если «горнякам» удастся усложнить гостям контроль мяча, компактно действовать возле своей штрафной и при первой возможности стремительно выбегать в контрнаступление, то в действиях алкмаарцев быстро исчезнет слаженность.

Думаю, что преимущество «Шахтера» в опыте и стабильности должно помочь ему одержать победу – 1:0».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 13
Олимпийские игры
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 13
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем