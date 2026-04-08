  Богдан РЕДУШКО: «Отменили наш гол, но это уже история»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 21:38 | Обновлено 08 апреля 2026, 21:53
229
0

Богдан РЕДУШКО: «Отменили наш гол, но это уже история»

Игрок «Динамо» решительно настроен победить харьковчан

08 апреля 2026, 21:38 | Обновлено 08 апреля 2026, 21:53
229
0
Богдан РЕДУШКО: «Отменили наш гол, но это уже история»
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925».

– Матч с «Карпатами» был тяжелым с точки зрения игры, результата, эмоций. В команде уже перевернули эту страницу?

– Конечно, да. Если бы мы постоянно вспоминали все неудачные матчи, это было бы не слишком хорошо для нас. Мы уже забыли эту игру, сделали выводы, анализ. Постараемся в игре с «Металлистом 1925» не допускать этих ошибок.

– Вообще в каком настроении команда готовится к следующему матчу?

– У всех боевое настроение, все уже хотят сыграть, стремятся побеждать.

– У «Металлиста 1925» одна из лучших защит в чемпионате – 12 пропущенных голов. Насколько тяжело будет взламывать их оборону?

– Трудно или не нет, но мы должны это делать – забивать мячи и побеждать.

– Турнирное положение может быть тем фактором, который будет морально давить, ведь до «Металлиста 1925» расстояние не такое уж большое?

– Мы должны добывать результат в каждой игре, побеждать и догонять лидеров.

– Неудачный результат в предыдущей игре добавляет мотивации перед грядущим матчем?

– Конечно, ведь на тот матч пришли многие болельщики, они создали невероятную атмосферу, поэтому хотелось победить, но результат получился не таким, какого ожидали. Отменили наш гол, однако это уже история, поэтому теперь нужно побеждать «Металлист 1925» и восстанавливать свою статистику.

19-летний Редушко провел 11 матчей за первую команду «Динамо» и забил один гол.

Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок

Украинский футболист пропустит 10-12 недель

Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя
Воры-модники обокрали дом главного тренера Марселя

Хабиб Бейе стал очередным пострадавшим от преступников Марселя

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 13
Олимпийские игры
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 51
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 18
Футбол
