Богдан РЕДУШКО: «Отменили наш гол, но это уже история»

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925».

– Матч с «Карпатами» был тяжелым с точки зрения игры, результата, эмоций. В команде уже перевернули эту страницу?

– Конечно, да. Если бы мы постоянно вспоминали все неудачные матчи, это было бы не слишком хорошо для нас. Мы уже забыли эту игру, сделали выводы, анализ. Постараемся в игре с «Металлистом 1925» не допускать этих ошибок.

– Вообще в каком настроении команда готовится к следующему матчу?

– У всех боевое настроение, все уже хотят сыграть, стремятся побеждать.

– У «Металлиста 1925» одна из лучших защит в чемпионате – 12 пропущенных голов. Насколько тяжело будет взламывать их оборону?

– Трудно или не нет, но мы должны это делать – забивать мячи и побеждать.

– Турнирное положение может быть тем фактором, который будет морально давить, ведь до «Металлиста 1925» расстояние не такое уж большое?

– Мы должны добывать результат в каждой игре, побеждать и догонять лидеров.

– Неудачный результат в предыдущей игре добавляет мотивации перед грядущим матчем?

– Конечно, ведь на тот матч пришли многие болельщики, они создали невероятную атмосферу, поэтому хотелось победить, но результат получился не таким, какого ожидали. Отменили наш гол, однако это уже история, поэтому теперь нужно побеждать «Металлист 1925» и восстанавливать свою статистику.

19-летний Редушко провел 11 матчей за первую команду «Динамо» и забил один гол.