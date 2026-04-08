08 апреля 2026, 22:12
306
0

Игроки Галатасарая вышли на матч в футболках с изображением Луческу

Футболисты «Галатасарая» почтили память бывшего тренера «львов»

08 апреля 2026, 22:12 |
306
0
Игроки Галатасарая вышли на матч в футболках с изображением Луческу
Мирча Луческу

Во вторник умер великий тренер Мирча Луческу. Футбольный мир скорбит, игроки и специалисты выражают соболезнования, матчи начинаются с минуты молчания.

Перед поединком 27-го тура Суперлиги Турции против «Гёзтепе» игроки «Галатасарая» вышли на разминку в футболках с изображением Луческу. «Львы» победили со счетом 3:1 и на четыре очка оторвались от второго места.

Мирча Луческу тренировал «Галатасарай» с 2000 по 2002 год, завоевав с командой Суперкубок УЕФА и чемпионский титул, а также возглавлял сборную Турции (2017-2019).

Руслан Полищук
