Игроки Галатасарая вышли на матч в футболках с изображением Луческу
Во вторник умер великий тренер Мирча Луческу. Футбольный мир скорбит, игроки и специалисты выражают соболезнования, матчи начинаются с минуты молчания.
Перед поединком 27-го тура Суперлиги Турции против «Гёзтепе» игроки «Галатасарая» вышли на разминку в футболках с изображением Луческу. «Львы» победили со счетом 3:1 и на четыре очка оторвались от второго места.
Мирча Луческу тренировал «Галатасарай» с 2000 по 2002 год, завоевав с командой Суперкубок УЕФА и чемпионский титул, а также возглавлял сборную Турции (2017-2019).
Galatasaraylı futbolcular, Göztepe maçı öncesi ısınmaya üzerlerinde Mircea Lucescu'nun resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı. pic.twitter.com/Xkk3M5KMDe— ENSONHABER (@ensonhaber) April 8, 2026
