Стало известно, почему Черноморец получил трансферный бан

Стала известна причина, по которой «Черноморец» получил трансферный бан.

По информации телеграм-канала «Inside UPL», на одесский клуб санкции ФИФА были наложены из-за защитника Евгения Скибы: у «Чеорноморца» есть задолженность перед «Минаем» за 23-летнего футболиста. Также есть задолженности по Ярославу Киселю.

После 22 сыгранных матче в Первой лиге «Черноморец» набрал 48 очков, одесская команда идет на втором месте таблицы, команда близка к возвращению в УПЛ.