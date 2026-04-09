Стало известно, почему Черноморец получил трансферный бан

Украина. Первая лига09 апреля 2026, 08:56 |
171
0
Одесский клуб имеет задолженность перед «Минаем»
Стала известна причина, по которой «Черноморец» получил трансферный бан.
По информации телеграм-канала «Inside UPL», на одесский клуб санкции ФИФА были наложены из-за защитника Евгения Скибы: у «Чеорноморца» есть задолженность перед «Минаем» за 23-летнего футболиста. Также есть задолженности по Ярославу Киселю.
После 22 сыгранных матче в Первой лиге «Черноморец» набрал 48 очков, одесская команда идет на втором месте таблицы, команда близка к возвращению в УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
