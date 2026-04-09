Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Черноморец получил трансферный бан
Украина. Первая лига
09 апреля 2026, 08:56
Стало известно, почему Черноморец получил трансферный бан

Одесский клуб имеет задолженность перед «Минаем»

Стала известна причина, по которой «Черноморец» получил трансферный бан.

По информации телеграм-канала «Inside UPL», на одесский клуб санкции ФИФА были наложены из-за защитника Евгения Скибы: у «Чеорноморца» есть задолженность перед «Минаем» за 23-летнего футболиста. Также есть задолженности по Ярославу Киселю.

После 22 сыгранных матче в Первой лиге «Черноморец» набрал 48 очков, одесская команда идет на втором месте таблицы, команда близка к возвращению в УПЛ.

ФИФА чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферный бан Минай Евгений Скиба Карвина
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем