  Спаллетти остается в Ювентусе до 2028 года
08 апреля 2026
Спаллетти остается в Ювентусе до 2028 года

Итальянский тренер будет получать от 5 до 6 миллионов евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

«Ювентус» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

Как сообщает источник, стороны уже достигли полного соглашения по новому договору, рассчитанному до 2028 года. Официальное подтверждение ожидается до матча против «Аталанты», который состоится в субботу, 11 апреля.

По условиям нового соглашения, зарплата итальянского специалиста составит от 5 до 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Продление контракта подчеркивает доверие руководства туринского клуба к Спаллетти и его работе с командой.

На данный момент старая сеньора находится на 5 месте в Серии А с 57 очками на счету и борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Итальянский тренер: «С Луческу я понял, как нужно тренировать»
Арсенал – лучший в топ-5 лигах по среднему количеству пропущенных мячей
Интер выразил соболезнования по поводу смерти Луческу: «Коуч с честностью»
Лучано Спаллетти Ювентус чемпионат Италии по футболу продление контракта Серия A
Владислав Гол Источник: La Gazzetta dello Sport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 51
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»
Футбол | 08 апреля 2026, 20:21 0
ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»
ВЕРНИДУБ: «У украинских клубов нет столько денег, как в Азербайджане»

Главный тренер «Нефтчи» сравнил финансовое положение клубов Украины и Азербайджана

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 08.04.2026, 17:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Футбол | 07.04.2026, 23:57
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 11
Олимпийские игры
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
07.04.2026, 07:26 17
Футбол
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
