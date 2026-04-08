Спаллетти остается в Ювентусе до 2028 года

«Ювентус» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

Как сообщает источник, стороны уже достигли полного соглашения по новому договору, рассчитанному до 2028 года. Официальное подтверждение ожидается до матча против «Аталанты», который состоится в субботу, 11 апреля.

По условиям нового соглашения, зарплата итальянского специалиста составит от 5 до 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Продление контракта подчеркивает доверие руководства туринского клуба к Спаллетти и его работе с командой.



На данный момент старая сеньора находится на 5 месте в Серии А с 57 очками на счету и борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.