«Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный подвел итоги проигранного матча 22-го тура Первой лиги с «Металлистом» – 1:2.

– Сегодня, к сожалению, минимально уступаете. Как оцените игру команды?

– Пока что то, что мы увидели в первые 20 минут, нас очень не удовлетворило, потому что мы не проявляли достаточного уровня агрессии на футбольном поле. С чем это связано? Возможно, с переходом с искусственного покрытия. Возможно, ребята где-то недонастроились. Хотя мы очень серьезно говорили перед игрой – для нас это была очень принципиальная игра, исходя из тех событий, которые происходили в нашем домашнем матче. Пропустили мяч и заиграли – имели свои моменты. В первом тайме неплохой момент был у Безбородько. И вышли на второй тайм совсем другой командой, взяли мяч под контроль. Единственное, чего не хватило – забить мяч, но в переходной фазе сами ошиблись и получили мяч в свои ворота. И уже на 89-й минуте с 0:2 отыграться очень тяжело.

– После своего забитого мяча «Металлист» играл больше на удержание счета. Насколько тяжело было игрокам проходить плотную оборону соперника и что не получалось?

– Видите, они выбрали такой стиль. И если выиграли, значит, они были правы. Довольно тяжело было, в пять защитников они играли, мы где-то понимали, что они могут так сыграть. Хотя все же были моменты для взятия их ворот – не хватило просто реализации. Забей свои один-два момента, и игра сложилась бы по-другому. Но все же я считаю, что основная причина, что мы не взяли очковые баллы – это первые 20 минут.

– Первый матч в этом году на натуральном газоне. Какое это влияние оказало на игру?

– Я думаю, что все же в начале матча это влияло, но если брать всю игру, то неплохо мы физически выглядели. Выдержали, в большинстве своем, по 90 минут ребята. И те, кто вышли на замену, сыграли довольно неплохо. Поэтому я не думаю, что это оказало какое-то большое влияние – только при переходе на начальной фазе. Дальше будут игры больше на траве, там и тренироваться будем, поэтому, думаю, будет легче.