  4. «Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста
Украина. Первая лига
«Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста

Валерий Черный не доволен стартом матча

08 апреля 2026, 15:11 |
161
0
«Очень не удовлетворило». Тренер Чернигова объяснил поражение от Металлиста
ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный подвел итоги проигранного матча 22-го тура Первой лиги с «Металлистом» – 1:2.

– Сегодня, к сожалению, минимально уступаете. Как оцените игру команды?

– Пока что то, что мы увидели в первые 20 минут, нас очень не удовлетворило, потому что мы не проявляли достаточного уровня агрессии на футбольном поле. С чем это связано? Возможно, с переходом с искусственного покрытия. Возможно, ребята где-то недонастроились. Хотя мы очень серьезно говорили перед игрой – для нас это была очень принципиальная игра, исходя из тех событий, которые происходили в нашем домашнем матче. Пропустили мяч и заиграли – имели свои моменты. В первом тайме неплохой момент был у Безбородько. И вышли на второй тайм совсем другой командой, взяли мяч под контроль. Единственное, чего не хватило – забить мяч, но в переходной фазе сами ошиблись и получили мяч в свои ворота. И уже на 89-й минуте с 0:2 отыграться очень тяжело.

– После своего забитого мяча «Металлист» играл больше на удержание счета. Насколько тяжело было игрокам проходить плотную оборону соперника и что не получалось?

– Видите, они выбрали такой стиль. И если выиграли, значит, они были правы. Довольно тяжело было, в пять защитников они играли, мы где-то понимали, что они могут так сыграть. Хотя все же были моменты для взятия их ворот – не хватило просто реализации. Забей свои один-два момента, и игра сложилась бы по-другому. Но все же я считаю, что основная причина, что мы не взяли очковые баллы – это первые 20 минут.

– Первый матч в этом году на натуральном газоне. Какое это влияние оказало на игру?

– Я думаю, что все же в начале матча это влияло, но если брать всю игру, то неплохо мы физически выглядели. Выдержали, в большинстве своем, по 90 минут ребята. И те, кто вышли на замену, сыграли довольно неплохо. Поэтому я не думаю, что это оказало какое-то большое влияние – только при переходе на начальной фазе. Дальше будут игры больше на траве, там и тренироваться будем, поэтому, думаю, будет легче.

Иван Чирко Источник: ФК Чернигов
