Четвертый матч за год. Букмекеры объявили фаворита игры Барса – Атлетико

В среду, 8 апреля 2026 года, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,55 – «сине-гранатовых» считают фаворитами в четвертом матче между этими командами в 2026 году. Ничья оценивается коэффициентом 5,05, тогда как победа «Атлетико» – 5,35.

Матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.