Экс-арбитр ФИФА отреагировал на отмененный гол Пономаренко в ворота Карпат

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал работу судейской бригады в матче 22-го тура Премьер-лиги, в котором львовские «Карпаты» одолели киевское «Динамо» со счетом 1:0.

На 80-й минуте результативный удар форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко не засчитали после вмешательства VAR.

«До 80-й минуты каких-либо сложных ситуаций для бригады арбитров не возникало. Однако отмененный гол все перевернул вверх дном, вызвав чрезмерно эмоциональную концовку встречи.

Пономаренко был первым на мяче, который голкипер гостей Домчак отразил после удара Редушко и не успел зафиксировать в руках. Это было отличное действие форварда, который свои эпизоды дорабатывает до конца и дает команде результат.

Панчишин гол зафиксировал, и, на мой взгляд, совершенно справедливо. Бригада VAR вообще не должна была вмешиваться. Но почему-то арбитр захотел проверить свое решение, и в конце концов сменил его на противоположное.

Очевидно, сомнения его не оставляли, он мысленно прокручивал эпизод еще и еще, потеряв концентрацию и контроль над игрой. Потому и не свистнул своевременно фол на том же Пономаренко, с которого началось противостояние «стенка на стенку».

Мое мнение: природа большинства судейских ошибок – в безнаказанности. Даже присутствие на стадионе Катерины Монзуль, с которой арбитр VAR Алексей Деревинский о чем-то долго разговаривал перед матчем, не лишило нас очередного казуса, прямо повлиявшего на результат встречи, – подытожил Шебек.