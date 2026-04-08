08 апреля 2026, 15:53 | Обновлено 08 апреля 2026, 15:55
В УЕФА приняли решение после смерти легендарного Луческу

Следующие матчи еврокубков начнутся с минуты молчания

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В УЕФА приняли решение почтить память легендарного тренера Мирчи Луческу. На всех матчах еврокубков на этой неделе будет объявлена минута молчания.

Румынский специалист, возглавлявший «Шахтер», «Динамо» и сборную Румынии, ушел из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.

Таким образом, европейский футбол отдаст дань уважения одному из самых известных тренеров современности, оставившему весомый след в истории игры.

В частности, 9 апреля «Шахтер» проведет первый матч 1/4 финала Лиги конференций против АЗ. Поединок начнется в 22:00 и также откроется минутой молчания. В УЕФА приняли решение после смерти легендарного Луческу

