Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»

Наставник Реала Альваро Арбелоа заявил, что его игроки уверены в выходе в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от Баварии со счетом 1:2.

«Мы способны забить этому сопернику, и мы это показали. Этом матч нас многому научил, но тот, кто не верит в себя, может оставаться в Мадриде».

«А у Реала сильные футболисты, и они мне сразу сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене», – заявил Арбелоа.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Германии 15 апреля.