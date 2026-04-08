Лига чемпионов08 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 08 апреля 2026, 16:07
Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»
Мадридцы уверены в своем успехе
08 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 08 апреля 2026, 16:07
290
0
Наставник Реала Альваро Арбелоа заявил, что его игроки уверены в выходе в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от Баварии со счетом 1:2.
«Мы способны забить этому сопернику, и мы это показали. Этом матч нас многому научил, но тот, кто не верит в себя, может оставаться в Мадриде».
«А у Реала сильные футболисты, и они мне сразу сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене», – заявил Арбелоа.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Германии 15 апреля.
