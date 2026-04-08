  4. Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»
08 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 08 апреля 2026, 16:07
Альваро АРБЕЛОА: «Игроки Реала сразу мне сказали – мы победим в Мюнхене»

Мадридцы уверены в своем успехе

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Наставник Реала Альваро Арбелоа заявил, что его игроки уверены в выходе в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от Баварии со счетом 1:2.

«Мы способны забить этому сопернику, и мы это показали. Этом матч нас многому научил, но тот, кто не верит в себя, может оставаться в Мадриде».

«А у Реала сильные футболисты, и они мне сразу сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене», – заявил Арбелоа.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Германии 15 апреля.

Иван Зинченко Источник: Marca
