Шахтер нацелился на игрока сборной Украины, который потерял доверие тренера
Алексей Сыч, в услугах которого заинтересован донецкий клуб, стал играть меньше при Фране Фернандесе
Защитник львовских «Карпат» и сборной Украины Алексей Сыч продолжает находиться на радаре донецкого «Шахтера», который намерен подписать футболиста после завершения нынешнего сезона.
По информации источника, 25-летний игрок может заменить в составе «горняков» Ефима Коноплю – тот намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.
При этом Сыч потерял доверие главного тренера «Карпат» Франа Фернандеса, который отдает предпочтение опытному 31-летнему защитнику Денису Мирошниченко.
Сыч в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в чемпионате, однако за последние три игры провел на поле всего 25 минут – против киевского «Динамо» в поединке 22-го тура.
В активе защитника – две игры в футболке сборной Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
