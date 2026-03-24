Испанский тренер отправил защитника сборной Украины на скамейку запасных
Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес объяснил, почему не играет Алексей Сыч
Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес объяснил, почему защитник сборной Украины Алексей Сыч перестал попадать в стартовый состав и две последние игры провел на скамейке запасных:
– Алексея Сыча вызвали в резервный список сборной Украины, но он пропустил уже второй матч подряд. С чем это связано?
– Он не травмирован, с ним все хорошо. Однако я предпочел другого футболиста, его коллегу. У нас любой игрок может сделать это.
Мы рассчитываем на Алексея, он важный для нас футболист. Предыдущие матчи ему не удалось сыграть. Однако впереди у нас еще есть поединки, – прокомментировал свое решение Фернандес.
В нынешнем сезоне Сыч провел десять матчей в футболке львовского клуба, а последний раз выходил на поле 8 марта в игре против «Кудровки» – 1:1.
В активе 24-летнего защитника два поединка за сборную Украины. В марте Алексей попал в резервный список «сине-желтых» перед матчами плей-офф чемпионата мира.
