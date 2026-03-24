Испанский тренер отправил защитника сборной Украины на скамейку запасных

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес объяснил, почему защитник сборной Украины Алексей Сыч перестал попадать в стартовый состав и две последние игры провел на скамейке запасных:

– Алексея Сыча вызвали в резервный список сборной Украины, но он пропустил уже второй матч подряд. С чем это связано?

– Он не травмирован, с ним все хорошо. Однако я предпочел другого футболиста, его коллегу. У нас любой игрок может сделать это.

Мы рассчитываем на Алексея, он важный для нас футболист. Предыдущие матчи ему не удалось сыграть. Однако впереди у нас еще есть поединки, – прокомментировал свое решение Фернандес.

В нынешнем сезоне Сыч провел десять матчей в футболке львовского клуба, а последний раз выходил на поле 8 марта в игре против «Кудровки» – 1:1.

В активе 24-летнего защитника два поединка за сборную Украины. В марте Алексей попал в резервный список «сине-желтых» перед матчами плей-офф чемпионата мира.