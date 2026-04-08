ФОТО. Шахтер ведет подготовку к матчу 1/4 финала Лиги конференций

Донецкий Шахтер провел тренировку в польском Кракове перед матчем 1/4 финала Лиги конференций.

Вечером 9 апреля состоится первый четвертьфинальный поединок между Шахтером и нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Поединок пройдет в Каркове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Ответная игра состоится через неделю в Нидерландах.

Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань на стадии 1/8 финала (3:1, 1:2). АЗ Алкмаар дважды обыграл Спарту из Праги (2:1, 4:0).

