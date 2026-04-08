Экс-игрок сборной Украины: «Чемпионат очень важен для Шахтера»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко считает, что чемпионат Украины для Шахтера важнее успеха в Лиге конференций.

– Шахтер выдержит игру на двух фронтах?

– Чемпионат очень важен для Шахтера. Им очень важно стать чемпионом, поскольку по клубному рейтингу они могут претендовать на группу ЛЧ. Если Шахтер сможет поставить на ноги всех игроков, это также позволяет надеяться далеко зайти в Лиге конференций, – сказал Левченко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 50 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.