  4. В Испании оценили игру Лунина после поражения Реала в матче Лиги чемпионов
08 апреля 2026, 10:01 |
В Испании оценили игру Лунина после поражения Реала в матче Лиги чемпионов

Журналисты и эксперты считают, что вратарь сборной Украины не виноват в пропущенных мячах

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 7 апреля, состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб одолел соперника со счетом 2:1.

В стартовом составе «сливочных» вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который сделал 5 сейвов, 43 касаний мяча, 22 точных паса из 27 (81%), 3 выигранных единоборства с 3, допустил 5 потерь мяча, и один раз сфолил.

Испанская пресса оценила игру голкипера, который предотвратил 0,43 гола, отметив, что украинец не виноват в пропущенных мячах:

«Лунин совершил невероятный сейв после ошибки Питарха, отразив удар Гнабри. Он не был виновен ни в одном из пропущенных голов, но очень нерешительно действовал при навесах возле собственных ворот», – отмечает Bernabeu Digital.

«Совершил пять сэйвов, но выглядел неуверенно, когда делал передачи. Его распределение пасов между партнерами должно быть лучше. В эпизоде с голом Гарри Кейна не сумел предотвратить гол», – считает Managing Madrid.

«Немного неуверенно обращался с мячом – попытки Лунина выбивать мячи в аут были скорее препятствием, чем помощью. Он мало что мог сделать с голами.

Возможно, Тибо Куртуа спас бы команду от удара Гарри Кейна. Украинцу удалось помешать удару Сержа Гнабри с близкого расстояния», – сообщило издание Football Espana.

Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
